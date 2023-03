Cos'è meglio, nuotare nella natura o in una piscina? La risposta non è ovvia

Nuotare all'aperto è sicuramente un modo ottimo per godersi la bellezza della natura, circondati dalle meraviglie del creato... ma è anche rischioso perché c'è pericolo di maree, correnti, mareggiate e dei batteri delle acque reflue non trattate. A questo punto ci chiediamo: cos'è meglio? Piscine o fiumi, laghi, canali o il mare?

A differenza delle piscine, dove l'acqua - in teoria - viene monitorata, in natura le acque all'aperto cambiano costantemente la loro composizione. La presenza di agenti tossici potrebbe non essere evidente, ma altamente probabile, soprattutto se vengono scaricate acque reflue in modo più o meno legale.

Non solo: durante l'estate è possibile imbattersi nelle alghe blu-verdi negli ecosistemi lacustri, che tendono a moltiplicarsi e formare una schiuma verde sulla superficie dello specchio dell'acqua che può rilasciare tossine dannose per l'uomo, portando a eruzioni cutanee, irritazione agli occhi, gravi disturbi gastrointestinali, febbre e dolori muscolari e articolari.

In genere l'acqua contaminata può contenere batteri e virus come E.coli e Norovirus, mentre uno studio del 2018 ha rilevato che le persone che nuotavano in acqua di mare avevano maggiori probabilità di contrarre infezioni all'orecchio, al naso, alla gola e al sistema gastrointestinale rispetto a quelle che preferivano rimanere in spiaggia.

Detto questo, ci sembra ovvio che una piscina sarà sempre un ambiente più sicuro per una nuotata rispetto alla natura, soprattutto perché in questi luoghi, con adeguati livelli di disinfezione con cloro e mantenimento del pH, è molto meno probabile che ci siano microrganismi infettivi (nonostante la possibilità di nuotare in mezzo alla pipì delle persone).