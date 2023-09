Che cos'è Meta AI? Tutto sul 'ChatGPT' per WhatsApp, Instagram e Messenger

Certo, l'annuncio dell'IA di Snoop Dogg in veste di Dungeon Master ha sicuramente rubato la scena sul palco dell'edizione 2023 dell'evento Meta Connect. Tuttavia, vale la pena notare che, al netto della questione intrattenimento, questo reveal segna di fatto l'approdo dell'intelligenza artificiale su WhatsApp, Instagram e Messenger.

Dopo il termine dell'evento di presentazione di Meta Quest 3 (e non solo), infatti, l'azienda di Mark Zuckerberg ha pubblicato ulteriori dettagli relativi alla novità, fugando i dubbi su quanto sta per venire effettivamente integrato sulle succitate piattaforme di Meta. Distratti da Snoop Dogg (e magari anche dall'annuncio dei Ray-Ban Meta Smart Glasses), potreste infatti esservi persi che sta arrivando un chatbot IA sulle applicazioni che utilizzate tutti i giorni.

Per quanto ci sia anche l'arrivo di ben 28 IA legate, ad esempio, a personaggi famosi (come, per l'appunto, Snoop Dogg), la questione va oltre l'intrattenimento. Come spiegato, infatti, direttamente sul blog ufficiale di Meta, sta per arrivare l'IA principale Meta AI in Beta. Quest'ultima viene descritta come "un assistente conversazionale avanzato disponibile su WhatsApp, Messenger e Instagram", quindi non legato solamente agli appena annunciati Quest 3 e Ray-Ban Meta Smart Glasses.

Va detto, però, che questo chatbot IA per ora è disponibile solamente in USA, ma risulta interessante sapere che può accedere alle informazioni in tempo reale e generare immagini IA fotorealistiche in pochi secondi a partire da un input testuale. Si tratta, insomma, di una sorta di "risposta" a ChatGPT da parte di Meta, integrata in questo caso direttamente su WhatsApp, Instagram e Messenger. Come ben potete immaginare, la soluzione di Meta è basata su un modello personalizzato Llama2.

Una questione intrigante è che c'è una partnership con Bing per quel che riguarda le ricerche sul Web. Per quel che riguarda, invece, un esempio di utilizzo pratico del chatbot IA, sul blog ufficiale di Meta si legge: "Immagina: tu e i tuoi amici siete in una chat di gruppo e state discutendo in merito a quale sentiero provare a Santa Cruz. Meta AI mostra dunque le possibili opzioni direttamente nella chat, così che possiate decidere rapidamente come procedere. E se, dopo l'escursione, voleste trovare un modo creativo per ricordare la giornata? L'intelligenza artificiale di Meta può aiutarvi anche in questo. Basta infatti digitare "@MetaAI /imagine", seguito da un messaggio di testo descrittivo come "crea un badge con un escursionista e alberi di sequoia", e l'IA creerà un badge digitale nella chat". Insomma, si fa riferimento all'introduzione di un chatbot IA che può per certi versi "inserirsi" nelle conversazioni.