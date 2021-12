Cos'è migliore per l'ambiente, un albero vero o un albero finto?

Ormai manca davvero pochissimo per Natale e molti di voi avranno già montato e addobbato l'albero. Tuttavia, nel caso vi foste mai posti questa domanda, qual è l'albero di Natale migliore per l'ambiente? Quello artificiale e composto di plastica, o quello "reale" che viene abbattuto?

Potrebbe sembrare una risposta scontata ma, anche se di poco, vincono gli alberi "veri". Poiché impiegano circa 10 anni per crescere, questi arbusti fungeranno da casa per molti animali e insetti e saranno comunque utili per aspirare il carbonio dall'atmosfera (anche se per fermare il cambiamento climatico non basta piantare più alberi).

"Ci saranno più alberi per combattere i cambiamenti climatici e per fornire benefici vitali per le persone e la natura", afferma Nature Conservancy. "La scienza mostra che uno dei modi migliori per proteggere le foreste è usarle con attenzione. Quando quest'ultime sono gestite in modo sostenibile, possono produrre risorse rinnovabili come alberi di Natale e altri prodotti in legno".

D'altra parte, nel caso degli alberi veri, questi devono essere smaltiti ogni anno. Se lo smaltimento non è fatto come si deve, l'albero in decomposizione produrrà metano, un potente gas serra, mentre l'incenerimento rilascerà anidride carbonica e altri inquinanti nell'aria; il modo migliore per smaltirlo è trasformandolo in trucioli di legno.

Gli alberi di plastica, invece, sono spesso realizzati in cloruro di polivinile (PVC) e tra i loro vantaggi hanno che possono essere ri-utilizzati ogni anno. Il PVC, tuttavia, è difficile da riciclare e può produrre inquinamento tossico sotto forma di diossine, che si accumulano nei corpi degli animali. Non è finita qui: un albero finto produrrà l'equivalente di 40 chilogrammi di gas serra; più del doppio di un albero vero se finisce in una discarica e più di 10 volte quello di un albero vero che viene incenerito.

La cosa migliore da fare con un albero finto è una: tenerlo per molti anni. A proposito, sapete che esistono degli alberi che "camminano"? Ecco a voi il Great Banyan.