Che cos'è MIOS? Ci sono rumor su un fantomatico 'nuovo OS' di Xiaomi

Al netto del gioco lanciato da Xiaomi e della "fantasia" degli ingegneri di quest'ultima, di recente sono emersi sul Web dei rumor che sembrano ulteriormente "fantasiosi". Sì, avete capito bene: è tornato a circolare il nome "MIOS".

A tal proposito, come riportato anche da Gizchina, alcune recenti indiscrezioni fanno riferimento alla possibilità che in futuro la ben nota MIUI venga rimpiazzata da un'altra personalizzazione software, o quantomeno che il progetto venga ribattezzato in altro modo. Il nome coinvolto è MIOS, per l'appunto, come si vede in alcuni presunti screenshot "trapelati" sul Web (come quello presente in calce alla notizia).

Questi ultimi sarebbero legati alla schermata "Info sistema" e metterebbero in mostra il logo del nuovo progetto. Difficile chiaramente verificare la veridicità del tutto (non sono in pochi a pensare che si tratti di un fake), ma fonti come la succitata Gizchina fanno notare che in realtà sono almeno 10 anni che si fa riferimento a un possibile "nuovo sistema operativo" di Xiaomi. Sul Web si possono infatti trovare alcuni articoli datati 2013 in cui si vocifera del possibile nome MIOS.

Da notare il fatto che nelle immagini coinvolte si vede la scritta "alpha", che lascerebbe intendere che il tutto sia in fase di sviluppo. In ogni caso, per quanto per ora una scelta di questo tipo possa sembrare improbabile, valeva la pena comprendere il motivo per cui, dopo anni, è tornato a circolare il nome MIOS, perlomeno tra gli appassionati del mondo smartphone.