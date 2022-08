Cos'è questa misteriosa sfera metallica caduta dal cielo in Messico?

Una notizia sta circolando sul web nelle ultime ore: una sfera metallica sembra essere caduta dal cielo in Messico. Così come potrete anche vedere dal post in calce alla notizia, il misterioso globo è finito sulla cima di un albero appena a nord della città di Veracruz.

Secondo quanto riportano i testimoni, la palla è caduta "con un rumore ma senza fuoco". A parlare della questione in modo più specifico - fin quando non arriveranno fonti ufficiali - è stato il meteorologo Isidro Cano che ha fatto riferimento a un "codice" all'esterno del globo ribadendo che "non dovrebbe essere aperto", almeno fin quando non arriveranno gli esperti.

Cano ha successivamente aggiornato i suoi follower su Facebook per spiegare che il "manufatto" era stato rimosso alle 3:15 (ora locale) da un team altamente qualificato e specializzato, per essere portato fuori dai confini del Messico.

Una domanda adesso sorge spontanea: ma cos'è questa strana e misteriosa palla? Molto probabilmente potrebbe essere un pallone meteorologico o dei veri e propri detriti spaziali, visto che i razzi Long March 5B ultimamente stanno facendo le bizze. Nonostante i commenti dei più "esaltati" siano convinti che si tratti di un UFO, Cano ha preferito divulgare principalmente la teoria della spazzatura spaziale.