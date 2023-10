Cos'è questo misterioso rombato che si è sentito su Marte?

Nel maggio dello scorso anno, il lander Insight della NASA su Marte ha rilevato un gigantesco tremore sismico che risuonava appena sotto la superficie del pianeta. Con una magnitudo di 4.7, si tratta del sisma più potente mai rilevato sul Pianeta Rosso, e in effetti, in qualsiasi altro luogo al di fuori della Terra.

Da allora, questo enigmatico "marsquake" ha messo gli scienziati in subbuglio, alla ricerca di una spiegazione. Marte è da tempo considerato un pianeta geologicamente "morto", il che significa che ci sono poche tracce di attività vulcanica, e certamente non del tipo che potrebbe scuotere il pianeta in questo modo.

Inizialmente, la spiegazione più probabile proposta dagli scienziati era che le vibrazioni potessero essere state causate da un impatto meteorico. Tuttavia, un nuovo studio ha rivelato che, dopo mesi di osservazioni della superficie marziana, non è stata trovata alcuna traccia di un recente impatto. Questo suggerisce che l'imponente tremore abbia avuto origine nelle profondità del pianeta. "Non abbiamo trovato un cratere", ha dichiarato Benjamin Fernando dell'Università di Oxford, il che indica che l'evento era di natura tettonica.

Ciò che è ancora più sorprendente è che la maggior parte dei dati raccolti sull'attività sismica di Marte indica che ha origine da un'enorme coppia di trincee chiamate Cerberus Fossae. I dati di Insight sul potente marsquake localizzano la fonte delle sue vibrazioni ben oltre queste faglie, verso la parte sud-est del pianeta.

Significa che c'è un altro fenomeno misterioso dietro questo potente tremore. "C'è chiaramente un enorme pezzo del puzzle tettonico e sismico che non abbiamo ancora decifrato", ha commentato Fernando. Gli scienziati sono ora ansiosi di scoprire quale possa essere la causa dietro questo fenomeno sismico su Marte.