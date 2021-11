Cos'è il multiverso? Alla scoperta del concetto di 'universi infiniti'

Ultimamente sentiamo parlare sempre più spesso di "metaverso", soprattutto grazie all'annuncio di META da parte di Mark Zuckerberg. In fisica teorica esiste una parola simile, con un significato quasi parallelo, che è quella del "multiverso", in poche parole un'ipotesi che contempla l'esistenza di altri universi fuori dal nostro spaziotempo.

L'argomento è stato ripreso in tantissime opere di finzione e fantascientifiche, e sono molti i fisici che hanno cercato di dare un significato scientifico alla spinosa questione. Sono tante, ovviamente, le "teorie non ufficiali" che hanno visto come protagonista proprio il multiverso, come la teoria delle stringhe o la teoria delle bolle (addirittura si parla anche di una quinta dimensione per spiegare la materia oscura).

Gli scienziati spesso considerano l'argomento "non valido" per trarre delle conclusioni scientifiche, e sono altrettanti coloro che lo sostengono (come ad esempio Stephen Hawking e Michio Kaku, per citare due nomi di spessore). Una delle ipotesi più affascinanti sul multiverso è quella data da Brian Greene della Columbia University, fisico teorico che studia la teoria delle stringhe.

Nel suo libro "The Hidden Universe", Greene propone ben nove modelli sul multiverso. Il primo è il multiverso trapuntato, uno scenario infinito in cui ogni possibile evento si verificherà un numero infinito di volte in una serie di universi stratificati, ma in cui non possiamo vedere gli altri; il secondo è un multiverso quantistico, in cui vengono creati nuovi universi ogni volta che si verifica "un cambiamento negli eventi".

Greene fa riferimento anche a un multiverso ciclico, che ha più universi che collidono insieme, riemergono e si riformano attraverso i Big Bang... e così via, per sempre. Gran parte di quanto affermato dal fisico deriva dalla teoria delle stringhe. Insomma, sicuramente un argomento davvero affascinante, ma che non trova spazio all'interno delle teorie più famose... almeno per adesso.