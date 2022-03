Cos'è una 'No-fly zone'? Ecco a cosa serve e quando viene utilizzate

Negli ultimi giorni stiamo sentendo sempre più parlare di "No-fly zone", un concetto che viene adoperato in ambito prettamente militare. Il termine è stato sicuramente accostato al recente conflitto in Ucraina, iniziato dopo l'invasione della Russia sul territorio. A questo punto vale la pena di chiedersi: cos'è una "No-fly zone"?

Si sta parlando di un'area o di un territorio "protetto" da una potenza militare in cui gli aerei non sono autorizzati a volare. Questi territori vengono solitamente istituiti durante un conflitto e, in poche parole, viene vietato a qualsiasi aereo che non è stato autorizzato al transito il passaggio. In caso di velivoli non riconosciuti, si effettuerà l'abbattimento.

Una no fly-zone, inoltre, può includere attacchi preventivi al nemico per prevenire potenziali violazioni o sorveglianza senza uso della forza intorno ai propri confini. Poco dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, la leadership ucraina ha ripetutamente esortato e chiesto alla NATO di imporre una no-fly zone sull'Ucraina, ma l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord sa benissimo che si tratta di una scelta da prendere con estrema delicatezza.

La NATO ha già discusso dell'argomento numerose volte, ma attualmente ha deciso di non applicarla in territorio ucraino. Secondo quanto affermato, infatti, la no-fly zone è una mossa da utilizzare a scopi offensivi, non difensivi. Istituirla intorno all'Ucraina comporterebbe di fatto l’entrata in guerra della NATO contro la Russia.