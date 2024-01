Di cos'è fatto il nucleo di una stella di neutroni?

Con due masse solari racchiuse in una sfera di 25 chilometri di diametro, i nuclei delle stelle di neutroni sono tra i corpi più compatti dell'Universo. Questi oggetti possono essere considerati come giganteschi nuclei atomici, in cui la gravità comprime la materia fino a farle raggiungere densità superiori a quelle dei singoli protoni e neutroni.

Per molti anni, gli scienziati si sono chiesti come sia fatto l’interno di questi oggetti e ora un nuovo studio pubblicato su Nature suggerisce che il cuore delle stelle di neutroni sia composto da materia di quark fredda.

Questa "sostanza” rappresenta uno stato esotico della materia, in cui i singoli protoni e neutroni non esistono più, mentre quark e gluoni, alcune particelle subatomiche, sono liberi di muoversi quasi liberamente.

I ricercatori hanno dimostrato che, sulla base delle attuali osservazioni astrofisiche, la presenza di materia di quark fredda nelle stelle di neutroni più massicce è quasi inevitabile: la probabilità calcolata dal team è circa l’80-90%. Secondo gli autori, infatti, una stella di neutroni composta da materia nucleare potrebbe facilmente collassare in un buco nero.

Lo studio è stato condotto mediante delle simulazioni probabilistiche condotte da potentissimi supercomputer. Per confermare le previsioni teoriche, gli scienziati hanno ora bisogno di registrare le onde gravitazionali prodotte dalla fusione di una coppia di stelle di neutroni.