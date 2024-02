Che cos'è Optic ID? Apple spiega la scansione dell'iride di Vision Pro

Dopo aver visto il primo teardown di Apple Vision Pro, scopriamo ora un'altra feature assolutamente innovativa del visore MR di Cupertino. Stiamo ovviamente di Optic ID, il sistema di identificazione dell'utente basato sul riconoscimento della sua iride. Non si tratta solo di un'evoluzione di Face ID e Touch ID!

Le nuove informazioni sull'Optic ID sono state rilasciate in una pagina di supporto del sito web di Apple. Quest'ultima conferma che Optic ID si basa sulla scansione dell'iride dell'utente - ovvero la "parte colorata dell'occhio, che presenta delle caratteristiche uniche" - e che può essere utilizzato per sbloccare rapidamente Vision Pro, per autorizzare i pagamenti tramite il device, per effettuare il sign-in su molte app di terze parti e per accedere ai dati personali protetti tramite codice. L'Optic ID è attivato di default su tutte le app per visionOS convertite da software per iPhone e iPad che supportano il Face ID o il Touch ID.

Inoltre, l'Optic ID verrà "legato" alla vostra Persona su Apple Vision Pro: una volta che il vostro alter ego digitale verrà creato, infatti, potrete usarlo solo dopo una scansione dell'iride, che dovrà confermare che dietro alla Persona ci sia davvero l'utente su cui quest'ultima è basata. In questo modo, nessuno dovrebbe poter prendere le vostre sembianze nelle chiamate online.

Apple spiega che "esattamente come il Touch ID ha rivoluzionato l'autenticazione con sensore per le impronte digitali e Face ID ha rivoluzionato l'autenticazione con riconoscimento facciale, Optic ID rivoluziona l'autenticazione con riconoscimento dell'iride. Optic ID garantisce un sistema sicuro e intuitivo di autenticazione che usa l'unicità della tua iride e le funzionalità di tracciamento oculare ad alte performance del sistema di LED e fotocamere a infrarossi di Apple Vision Pro".

In particolare, Optic ID scansiona entrambi gli occhi dell'utente e si auto-aggiorna dopo ogni login riuscito ad Apple Vision Pro, in modo da adattarsi al meglio ai cambiamenti dell'iride e delle pupille, che si allargano o si contraggono a seconda della luminosità dell'ambiente circostante. Apple ha poi spiegato che tutti i dati sono criptati e non vengono sincronizzati su iCloud o su alcun altro device: ogni Vision Pro, insomma, ha il suo Optic ID.