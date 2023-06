Cos'è l'orienteering? Semplice, uno sport molto utile che dovresti conoscere

Si tratta di un "nuovo" sport di cui si parla davvero tanto negli ultimi tempi e che promuove l'allenamento fisico, le capacità di navigazione e la memoria. A cosa serve? Potrebbe essere utilizzato strumento per prevenire o combattere il declino cognitivo correlato alla demenza. Scopriamo dunque la nuova ricerca della McMaster University.

Non basta dare la colpa all’evoluzione se l’orientamento fa schifo. Nello studio, pubblicato sulla prestigiosa rivista PLOS ONE, i ricercatori hanno ipotizzato che le esigenze fisiche e cognitive dell'orienteering, possano stimolare specifiche parti del cervello che i nostri antichi antenati usavano per la caccia e la raccolta.

Come ben sappiamo, oggi queste funzioni non sono così necessarie per la sopravvivenza a causa delle comodità come le applicazioni GPS e il cibo facilmente reperibile. Considerando dunque che il nostro cervello si basa sulla massima "o lo usi, o lo perdi", appare chiaro come stiano man mano scomparendo dalla nostra stessa biologia.

"La vita moderna potrebbe non avere le specifiche sfide cognitive e fisiche di cui il cervello ha bisogno per prosperare e in assenza di navigazione attiva, rischiamo di perdere quell'architettura neurale", afferma Jennifer Heisz a capo della ricerca.

Nello specifico, i ricercatori hanno intervistato adulti sani, di età compresa tra i 18 e gli 87 anni, con vari gradi di esperienza nell'orienteering: nessuno, intermedio, avanzato ed élite. I risultati sembrano essere decisamente chiari.

Le persone che praticano o partecipano all'orienteering hanno riportato sia una migliore navigazione spaziale che una più solida memoria, suggerendo che l'aggiunta di esercizi di orientamento negli allenamenti regolari potrebbe rivelarsi molto utile nel corso della vita. Ma in cosa consiste?

L'obiettivo principale dell'orienteering è navigare correndo il più velocemente possibile su un territorio sconosciuto, trovando una serie di punti di controllo utilizzando solo una mappa e una bussola. Viene inoltre migliorata la capacità di prendere rapidamente delle decisioni in condizioni difficili e vengono anche svolti diversi compiti ed esercizi mentali. Inutile sottolineare come vengano stimolate e potenziate diverse aeree del nostro cervello contemporaneamente.

Avete voglia di provare i benefici di tale sport, ma non conoscete nessuno che lo pratica? Niente paura, potete allenarvi quotidianamente in maniera totalmente autonoma. Magari non svilupperemo il senso dell’orientamento dei granchi, ma sicuramente avremo dei benefici che potranno rivelarsi utili nella lotta alle demenze come l'Alzheimer.

Gli stessi ricercatori suggeriscono infatti che ci sono due semplici modi per incorporare più orienteering nella vita quotidiana. Se da una parte sarebbe più conveniente spegnere il GPS e utilizzare una mappa per trovare la strada quando si viaggia, dall’altra ognuno di noi può mettersi alla prova percorrendo sempre nuovi percorsi per le attività di fitness quotidiane come la corsa, la camminata o il giro in bicicletta.