Cos'è realmente la Pappa Reale? Dopo la lettura sarete delusi

Una varietà di miele si distingue per le sue peculiari promesse: la pappa reale. Questo prodotto è al centro di un fervente dibattito. La sua fama si estende ben oltre il semplice dolcificante, toccando le sfere della salute, della bellezza e, sorprendentemente, dell'afrodisiacità. Ma cosa c'è di vero in queste affermazioni?

La pappa reale è una sostanza bianca e densa prodotta dalle ghiandole delle api operaie. Questo alimento è riservato esclusivamente alle larve destinate a diventare regine e ai primi stadi di vita delle larve operaie. Ricca di nutrienti come la vitamina B6 e l'acido pantotenico, è un concentrato di energia e vitalità.

Tuttavia, le quantità necessarie per ottenere benefici tangibili nell'uomo sono tali da renderne l'uso praticamente irrilevante dal punto di vista nutrizionale. Commercializzato come superalimento (come i frutti dell'albero del pane), trattamento cutaneo e, più notoriamente, come afrodisiaco, ha recentemente sollevato polemiche. Nel 2022, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha scoperto che alcuni prodotti erano contaminati con farmaci per la disfunzione erettile, come il Viagra (sildenafil) e il Cialis (tadalafil), non dichiarati nell'elenco degli ingredienti.

Tale scoperta ha sollevato preoccupazioni per le potenziali interazioni pericolose con altri farmaci e per la riduzione della pressione sanguigna a livelli critici. Studi su animali hanno mostrato che la pappa reale può migliorare la fertilità, ma ciò non si traduce necessariamente in un aumento della libido. Inoltre, non ci sono prove che confermino benefici per la fertilità femminile.

La pappa reale ha davvero tutti questi benefici... se fossimo delle api! Poiché non lo siamo (fortunatamente, poiché purtroppo stanno morendo in tutto il mondo), si tratta di un prodotto frutto del marketing.