Che cos'è il 'Paradosso del cielo rosso'? Ecco perché non abbiamo trovato gli alieni

Il nostro pianeta potrebbe non essere così speciale visto che esistono potenzialmente miliardi di pianeti soltanto nella nostra galassia. Tuttavia, un aspetto davvero molto importante è da considerare nella presenza del nostro Sole, una nana gialla.

Nella nostra galassia, infatti, le stelle più comuni sono senza dubbio le nane rosse, che costituiscono il 75% di tutte le stelle della Via Lattea (a proposito, perché si chiama proprio Via Lattea? Da cosa deriva questo nome?). Ed è qui che entra in gioco il "Paradosso del cielo rosso".

Si tratta, semplicemente, di un corollario del Paradosso di Fermi che prende in esame la possibilità dell'emergere della vita da queste piccole stelle rosse. Partendo da questo presupposto, possiamo elencarvi i punti di un nuovo studio dell'astronomo David Kipping della Columbia University, che mette in dubbio il motivo per cui non abbiamo ancora trovato altre forme di vita intelligente.

I motivi sono tanti: