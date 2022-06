Cos'è il paradosso del nonno? Scopriamo cosa c'entra il viaggio nel tempo

Il paradosso del nonno è una una famosa antinomia riguardante il viaggio nel tempo verso il passato. Il primo a descriverlo fu il francese René Barjavel, uno scrittore di fantascienza, che ipotizzò un ipotetico scenario in cui una persona che viaggia indietro nel tempo si ritrovi ad uccidere il nonno (o comunque un proprio progenitore).

Supponiamo che si possegga una macchina del tempo che permetta di viaggiare tra le epoche. Mentre si è nel passato, viene accidentalmente ucciso uno dei nonni del "turista del tempo", o qualsiasi altro antenato diretto, prima che questi abbia una prole.

Ciò altererebbe un'intera catena di eventi futuri, inclusa la stessa nascita del "time-traveller", che quindi non avverrebbe più. Dunque, senza la sua venuta al mondo nel futuro, non potrebbe mai uccidere gli antenati nel passato, da qui un paradosso cui non è possibile applicare il principio di non-contraddizione.

Secondo quanto riportato dallo Historical Dictionary of Science Fiction, questo assurdo scenario diventò popolare già nelle riviste di fantascienza degli anni '20 e '30 del novecento, ed il nome "paradosso del nonno" gli venne attribuito solo nel 1943, sulle pagine del libro "Le voyageur imprudent".

In realtà, non ci sarebbe bisogno di far del male a nessuno nel passato per cambiare il futuro, poiché ci sono così tanti modi in cui si potrebbe inavvertitamente interagire con la storia, tali da contribuire alla futura non esistenza di un individuo.

Avete presente il film "Ritorno al futuro"?

Ovviamente, finora abbiamo affrontato il tema da un punto di vista immaginario ed ipotetico, ma la scienza e la fisica, cosa ne pensano di questo paradosso e delle influenze dei viaggi nel tempo?

Secondo quanto riportato dalla Stanford Encyclopedia of Philosophy, il paradosso è talvolta preso in esempio come un argomento contro la possibilità logica di viaggiare indietro nel tempo, tuttavia, nell'ambito della fisica moderna, ci sono modi per evitare il paradosso senza rinunciare del tutto al viaggio nel tempo. Ma di questo ne parleremo in un prossimo approfondimento.

