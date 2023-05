Di cos'è fatto il petrolio? No, i dinosauri non c'entrano proprio nulla

Molti pensano che il petrolio si sia creato dai resti organici dei dinosauri. Si tratta di un mito che la scienza ha già sfatato da tempo e più volte. Per questo motivo è tempo di scoprire la verità: no, i dinosauri non c'entrano nulla... anche perché la maggior parte delle riserve petrolifere si è formata tra 65 e 252 milioni di anni fa.

È vero che degli scheletri di rettili preistorici come plesiosauri e ittiosauri (che non sono comunque dinosauri) sono stati trovati negli stessi strati geologici del petrolio e potrebbero aver contaminato il deposito, ma come afferma anche Luis Villazón, zoologo ed educatore scientifico e tecnologico su Science Focus, dire che il petrolio sia stato creato con i resti dei dinosauri è come dire che il pane sia creato grazie agli insetti, solo perché ogni tanto una mosca cade in un mulino.

I sedimenti petroliferi si sono formati in mari poco profondi che brulicavano di vita vicino alla superficie, ma stagnante e morte, sul fondo del mare. Quando sulla superfice del fondo marino finivano plancton e microrganismi morti, seppellivano sotto di loro altra materia organica più velocemente di quanto potesse decomporsi.

Ciò ha intrappolato la materia organica in uno strato privo di ossigeno che è sceso sempre più in basso mentre veniva compresso dall'alto. Dopo 100 milioni di anni, gli strati inferiori si trovavano sotto diversi chilometri di argilla e sabbia, e il calore e la pressione a queste profondità hanno trasformato questo materiale organico in petrolio.

È molto improbabile, quindi, che una creatura con svariate tonnellate di peso sul fondo dell'oceano rimanga indisturbata abbastanza a lungo da essere sepolta in sicurezza (e lo vediamo quando si trova una carcassa sul fondo del mare). È più probabile trovare fossili vicino a depositi di carbone, piuttosto che di petrolio.