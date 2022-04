Ecco cos'è il 'Phoenix Ghost', il drone kamikaze inviato dagli USA in Ucraina

Il conflitto Russia e Ucraina è ancora aperto. Tra i tanti paesi che stanno inviando i loro aiuti all'Ucraina, l'amministrazione Biden degli Stati Uniti d'America ha annunciato oltre un miliardo di dollari di sicurezza e assistenza economica. Tra questi aiuti, gli USA hanno fornito armi e munizioni.

Sono stati inviati anche 121 "Phoenix Ghost", un velivolo efficace contro bersagli terrestri corazzati medi, secondo quanto ha affermato il tenente generale in pensione David Deptula. Questo, in poche parole, è un drone kamikaze in grado di tracciare e identificare con precisione bersagli a lungo raggio (simile ai droni Switchblade).

Il tenente generale Deptula, che è un membro del consiglio della compagnia di difesa Aevex Aerospace, che ha sviluppato il drone, ha descritto l'arma come in grado di decollare verticalmente e per oltre sei ore durante la ricerca o il monitoraggio di un bersaglio, operando perfino di notte utilizzando sensori a infrarossi.

Il Phoenix Ghost - letteralmente "Fenice Fantasma" - "è stato sviluppato per una serie di requisiti che corrispondono molto strettamente a ciò di cui gli ucraini hanno bisogno in questo momento nel Donbas", ha affermato il segretario stampa del Pentagono John Kirby. "Può anche essere usato per darti un'idea visiva di ciò che sta vedendo, ma il suo obiettivo principale è l'attacco".

Non sappiamo molto altro sull'arma, poiché i dettagli sono tenuti segreti. Anche un altro dispositivo simile è stato utilizzato durante il conflitto, il drone Kalashnikov.