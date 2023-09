Cos'è quella piccola parte nera che si trova sulle banane?

C'è una parte della banana che spesso viene snobbata e maltrattata: quel piccolo pezzo nero alla fine del frutto. Molti pensano che sia un seme, ma la realtà è molto più affascinante. In realtà, quel piccolo pezzo scuro non è un seme, ma un fiore appassito, il punto di origine della banana stessa.

Le banane sono botanicamente bacche, e i veri semi si trovano all'interno della polpa, quella parte morbida e gustosa che tutti amiamo (lo stesso vale per le melanzane e per i peperoni). La maggior parte dei frutti che troviamo nei negozi sono della varietà Cavendish, che di solito non produce semi.

Quel piccolo pezzo che spesso scartiamo, quindi, è in realtà un fiore, un residuo della bellezza che una volta apparteneva alla bacca. È completamente commestibile, anche se spesso viene scartato a causa della sua consistenza dura e del sapore amaro e viene anche chiamato in alcune culture "la punta del dito".

Le banane hanno una storia davvero affascinante ma sono anche un simbolo dell'avarizia dell'uomo. Il motivo è semplicissimo: il frutto giallo che mangiano e amiamo oggi non è altro che il clone di un’unica varietà. Basta una semplice e singola piaga per decimarne l’offerta globale e far scomparire per sempre le banane.

Sì, in passato è già capitato e si è trovata una soluzione al problema, ma probabilmente in futuro la forma e consistenza che tutti conosciamo è destinata a scomparire per sempre a causa di questo fungo.