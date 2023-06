Che cos'è il portafoglio digitale UE? Tutto sull'idea oltre CIE e SPID

Qualche settimana fa, su queste pagine abbiamo spiegato come usare la CIE al posto dello SPID grazie alle nuove funzioni abilitate dal Ministero dell’Interno che mirano a rendere il documento d’identità ancora più centrale ed utile. Tuttavia, a lungo termine gli obiettivi sono altri.

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, l’Unione Europea vuole creare l’EU Digital Wallet, vale a dire un portafoglio digitale che avrà l’obiettivo di rendere maggiormente accessibili tutti i servizi delle pubbliche amministrazioni.

Il piano è stato delineato in un discorso tenuto dalla presidente Ursula Von Der Leyen, secondo cui l’European Digital Identity dovrà rappresentare uno strumento sicuro per favorire lo scambio di inforamzioni tra cittadini ed enti pubblici.

All’interno dell’EU Wallet sarà disponibile una dashboard dove controllare l’uso dell’identità, ma anche collegare i propri documenti di riconoscimento. Lo strumento sarà universalmente riconosciuto all’interno degli Stati Membri e permetterà di richiedere certificati medici, presentare dichiarazioni dei redditi, noleggiare auto tramite la patente di guida digitale maanche conservare altri documenti importanti e sensibili come i piani terapeutici. La differenza è legata al fatto che attualmente non tutti gli SPID nazionali sono compatibili con i servizi europei, e se ci si trasferisce in qualche altro paese è necessario dotarsi di altri strumenti per l’identificazione digitale.