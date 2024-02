Cos'è il Programma Punti Amazon? L'opzione che potreste non aver visto

Dopo aver trattato l'arrivo del chatbot Rufus su Amazon (non ancora disponibile, però, in Italia), è giunto il momento di tornare ad approfondire questioni relative al popolare store e-commerce. Potreste infatti non saperlo, ma anche dal nostro Paese è di fatto possibile accedere a un Programma Punti legato ad Amazon.

Per intenderci, se siete soliti fare uso dell'applicazione per dispositivi mobili del colosso dell'e-commerce, ad esempio quella ottenibile dal Play Store di Google lato Android, potreste voler approfondire la presenza di un'apposita opzione nelle impostazioni.

Per raggiungerla, dopo aver avviato l'app, basta infatti fare tap sull'icona delle tre righe presente in basso a destra, spostandosi poi nel riquadro "Il mio account". Una volta fatto questo, noterete, nella sezione "Pagamenti", la presenza proprio della voce "Programma Punti Amazon". A tal proposito, ci sono però buone probabilità in merito al fatto che non abbiate alcun account configurato in tal senso.

Per registrare, a partire dall'Italia, quello che viene chiamato "Rewards account", risulta infatti necessario avere a disposizione una carta Amazon Business American Express, quindi si fa riferimento a una possibilità a livello aziendale. Insomma, non si tratta propriamente di un servizio accessibile a tutti, ma capite bene che un certo tipo di utente potrebbe magari voler dare un'occhiata alle linee guide ufficiali di Amazon in tal senso.

Per darvi un'indicazione generale, in un'altra pagina FAQ di Amazon si legge: "Ottieni 3 Punti Amazon Rewards ogni 4 € spesi su Amazon.it e Amazon Business Italia e 2 Punti Amazon Rewards ogni 4 € spesi per tutti gli altri acquisti eleggibili su altri esercenti online e fisici". Potrebbe però magari interessarvi dare un'occhiata anche alle limitazioni al Programma Punti Amazon. In ogni caso, adesso siete a conoscenza dell'esistenza di quest'iniziativa.