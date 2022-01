Cos'è quel puntino bianco sull'app Meteo per iOS 15? Ecco la risposta

Tra le app che sono state aggiornate con il rilascio di iOS 15 in tutto il mondo vi è anche Meteo, che ha ricevuto nuove feature per il controllo della qualità dell'aria, dell'indice UV e di molti altri valori. Una di queste feature, però, è sconosciuta ai più: si tratta di un puntino bianco sulla barra della temperatura della giornata in corso.

Se vi siete mai chiesti cosa indichi quel puntino bianco, che potete vedere nell'immagine in calce, e perché sia posto soltanto sullo slider relativo alla temperatura della giornata corrente, siete nel posto giusto. La posizione del puntino, infatti, indica la temperature effettiva della posizione al momento del controllo, mostrando come questa si collochi tra i valori di minima e di massima registrati dall'app.

Per esempio, controllando la temperatura registrata a Milano alle 9:49 di oggi, 10 gennaio 2021, possiamo vedere che la minima è di -2°C, mentre la massima è di 6°C. Il punto bianco indica che la temperatura corrente è di 0°C, come viene riportato dall'app più in alto nella stessa schermata.

L'indicatore è piuttosto interessante perché indica agli utenti quale variazione di temperatura possono aspettarsi nelle ore successive, ovvero se quest'ultima sia destinata ad aumentare o a diminuire nel corso della giornata: nel nostro caso, per esempio, siamo quasi certi che l'uggioso clima milanese ci riserverà un lieve aumento delle temperature nelle prossime ore, poiché la temperatura di 0°C è molto più vicina alla minima di -2°C che alla massima di 6°C.

Un indicatore simile è presente anche sul grafico dell'esposizione ai raggi UV e su quello dell'orario di alba e tramonto. Tra le altre novità di Meteo per iOS 15, comunque, segnaliamo anche che le previsioni ora riguardano un lasso di tempo di ben 10 giorni, mentre l'interfaccia grafica dell'applicazione è stata ridisegnata "a barre", dando un'indicazione più semplice e rapida agli utenti del tempo atmosferico dei giorni successivi.

Intanto, comunque, non è tutto rose e fiori per iOS 15: al contrario, di recente molti utenti stanno segnalando problemi ad iMessage per iOS 15.