Cos'è questo punto interrogativo trovato nello spazio dal James Webb?

Il telescopio spaziale James Webb ha sicuramente aiutato gli scienziati ad avere più chiari alcuni quesiti, scoprendo le stelle più grandi dell'universo, ma c'è un enigma che deve essere risolto: un misterioso "segno di domanda" apparso nelle immagini di prova. Sì, avete capito bene, un segno di domanda, come potrete vedere nell'immagine qui sotto.

Qualunque sia la risposta, il team dietro il James Webb è determinato a risolvere questo mistero prima di procedere con la sua missione epocale di scrutare le origini dell'universo, dalla formazione delle prime stelle e galassie fino ai confini più remoti dello spazio e del tempo.



Gli esperti nel frattempo ci ricordano che il nostro cervello è un maestro nel riconoscimento di schemi, anche quando questi sono del tutto casuali, un fenomeno noto come pareidolia. È lo stesso meccanismo che ci fa vedere figure nelle nuvole o sentire parole in un brano musicale ascoltato al contrario.

Secondo Matt Caplan, professore assistente di fisica all'Università dello Stato dell'Illinois, una spiegazione plausibile potrebbe essere la fusione di galassie, un evento piuttosto comune nell'universo in continua evoluzione. Le galassie non sono isole statiche nello spazio, ma entità dinamiche influenzate dalla gravità delle galassie vicine; si muovono, si scontrano e a volte si fondono, creando scie di stelle e gas noti come "code di marea".



Queste possono assumere forme curve... proprio simile al punto di domanda avvistato recentemente. Macarena Garcia Marin, scienziata del progetto Webb presso l'Istituto di Scienze del Telescopio Spaziale, concorda sul fatto che una fusione galattica sia l'ipotesi più probabile, sottolineando che ulteriori dati saranno necessari per comprendere appieno la natura della struttura.