Cos'è il Ramadan: come nasce e perché è praticato da un quarto del mondo

Dato che di ripassi su tradizioni cristiane non mancano, oggi volevamo proporvi qualcosa di diverso. Il Ramadan, è stato celebrato dai musulmani di tutto il mondo per più di 14 secoli. Nel VII secolo, il profeta Maometto affermò che l'Islam è costruito su cinque pilastri e che il digiuno durante il Ramadan era uno di questi.

Ramadan significa letteralmente "caldo intenso", denotando il torrido mese estivo a cui era stato originariamente attribuito. Faceva parte del calendario arabo preislamico ben prima che l'Islam arrivasse alla Mecca, la città santa dell'odierna Arabia Saudita, nel VII secolo.

I musulmani intendono il Ramadan come il nono mese del calendario lunare islamico. L'avvistamento della luna - la pratica di avvistare la luna nuova la prima notte di ogni mese islamico ad occhio nudo - è una tradizione che persiste fino ad oggi, poiché i musulmani di tutto il mondo aspettano con trepidazione ed eccitazione la nascita della luna del Ramadan.

La pratica del digiuno era familiare agli arabi preislamici, come dice il Corano: "A voi che credete, vi è prescritto il digiuno, come è stato prescritto a coloro che vi hanno preceduto, affinché possiate ricordare Dio" (Corano 2:183).

Fu durante il Ramadan che avvenne la prima rivelazione del Corano. Ciò avvenne nel 610 d.C., quando Maometto si ritirò in una grotta sul monte Hira, alla periferia della Mecca, per una contemplazione. Il momento di questa rivelazione è ricordato come la “notte del destino”: “L'abbiamo rivelato (il Corano) nella notte del potere. E cosa ti spiegherà cos'è la notte del destino? La notte del potere è meglio di mille mesi” (Corano 97:1–4).

Il Corano fu rivelato al profeta per un periodo di 23 anni, e nella seconda metà di quel periodo giunsero i versetti che istruivano i musulmani a digiunare per l'intero mese di Ramadan. Durante i primi 12 anni alla Mecca, la minoranza musulmana ha dovuto affrontare torture, tirannia e persecuzione da parte della tribù pagana regnante dei Qurayshi, con molte vittime. I musulmani sopravvissuti emigrarono nella città di Medina nel 622 d.C., a oltre 300 km di distanza. Due anni dopo, furono rivelati i versetti sul digiuno durante il Ramadan, con Maometto che stabiliva le pratiche del mese sacro nel santuario della loro nuova casa.

La prima comunità musulmana si svegliava per il pasto prima dell'alba, noto come suhoor, e si asteneva dal mangiare, dal bere e dai rapporti coniugali fino al tramonto, quando si interrompeva il digiuno (iftar).. Oltre alla disciplina spirituale e all'aumento dell'adorazione, il digiuno poneva un forte accento sul miglioramento del comportamento, come affermò Maometto: “Se una persona non evita discorsi falsi e condotta falsa durante il digiuno, allora a Dio non importa se si astiene dal cibo e bere".

Durante gli ultimi anni della sua vita, il profeta Maometto iniziò a eseguire preghiere notturne extra durante il Ramadan chiamate taraweh. I suoi compagni iniziarono a unirsi a lui nella moschea e man mano che il numero cresceva, il Profeta si preoccupò che lo considerassero un obbligo; quindi, continuò le sue preghiere da solo a casa. Dieci anni dopo la morte del Profeta, il leader dei musulmani, il califfo Umar, vide i musulmani sparsi per la moschea mentre recitavano le preghiere notturne extra in gruppi separati e istituì una preghiera congregazionale per unificare il loro culto. Da quel momento, il taraweh congregazionale è diventato una caratteristica distintiva del Ramadan.

Uno alimento particolare che ha aiutato i fedeli a compiere le lunghe preghiere notturne era il caffè, derivato dalla parola araba qahwa che originariamente significava vino, o da quwwa, che significa potere o forza. Quando il caffè veniva coltivato nello Yemen nel XIV o XV secolo, veniva consumato per la prima volta negli zawiya, o centri spirituali, e aiutava i musulmani a stare all'erta durante la veglia notturna del Ramadan.

Rimanendo in tema di storia islamica, sapevate che sono state rinvenute 430 tombe in Spagna databili tra l'VIII e il XII secolo?