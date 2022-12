Cos'è il rasoio di Occam? Che dice che la spiegazione più semplice è la migliore

Il rasoio di Occam è un principio spesso attribuito al frate Guglielmo di Ockham del XIV secolo - nonostante siano state postulate affermazioni simili prima di lui - che afferma che se si hanno due idee contrastanti per spiegare lo stesso fenomeno, si dovrebbe preferire quella più semplice.

Il principio può essere applicato in molti campi della scienza e della logica (ma non è così facile). Se due programmi per computer svolgono lo stesso lavoro, ad esempio, è probabilmente preferibile quello più breve dove meno codice può essere soggetto a errore. Allo stesso modo, se sei un medico e un paziente si presenta lamentandosi di un naso chiuso, è più probabile che abbia un raffreddore comune piuttosto che un raro disturbo del sistema immunitario.

Pensando in modo matematico, il rasoio di Occam può essere spiegato anche in termini statistici: a tutte le cose può essere attribuita una probabilità di accadere, pertanto qualsiasi ipotesi aggiunta a una teoria introduce ulteriori possibilità di errore e, se non migliora l'accuratezza di una teoria, aumenta solo la probabilità che la teoria sia sbagliata.

Ovviamente la scienza non funzione in questo modo. Ad esempio Francis Crick, co-scopritore della struttura del DNA, ha avvertito che la "semplicità ed eleganza" del rasoio di Occam non era adatta al mondo disordinato della biologia. “Il rasoio di Occam non si sposa necessariamente con la teoria più semplice, che sia giusta o sbagliata; non è un esempio di semplicità fine a se stessa”, così come spiega Susan Borowski in un articolo per l'American Association for the Advancement of Science. "Cerca semplicemente di tagliare il disordine per trovare la migliore teoria basata sui migliori principi e conoscenze scientifiche del momento."

Insomma, il rasoio di Occam non dovrebbe essere visto come una legge, come quella di Murphy, ma piuttosto come un suggerimento da tenere sempre in mente: ove è possibile, è sempre meglio evitare di complicarsi la vita.