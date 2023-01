Cos'è la reazione di Maillard? Affascinante processo chimico essenziale in cucina

Tutti coloro che si approcciano alla cucina in modo professionale avranno sicuramente sentito parlare - almeno una volta - della reazione di Maillard. Quest'ultima conferisce a un'ampia gamma di cibi cotti sapori e colori accattivanti ed è una serie complessa di fenomeni che si verificano tra zuccheri e proteine durante la cottura.

Queste reazioni producono sostanze chimiche aromatiche e creano una vera e propria "doratura" negli alimenti come cipolle fritte, pane tostato, bistecche e caffè (ma anche nella birra!). Fu il chimico francese Louis Camille Maillard a riportare per primo la reazione tra proteine ​​e zuccheri nel 1912 e, da quel momento in poi, la scienza ha esaminato e studiato in modo dettagliato questa serie di reazioni.

Cosa succede durante la cottura? Quando il calore viene applicato sul cibo, gli zuccheri degli alimenti reagiscono con gli aminoacidi che compongono le proteine ​​per formare glicosilammina. Questa sostanza chimica è instabile e si riorganizza per creare una chetosamina, innescando una cascata di ulteriori reazioni per produrre centinaia di nuove sostanze; alcune delle quali contribuiscono al sapore e all'aroma.

Infine, ma non meno importante, la reazione crea grandi molecole polimeriche chiamate "melanoidine" che conferiscono un colore marrone alla pietanza. Non solo in cucina. La reazione di Maillard è utilizzata in molti altri campi, come ad esempio quello cosmetico, dove la reazione è sfruttata dai prodotti abbronzanti perché reagiscono con gli amminoacidi della cheratina generando imbrunimento della pelle.