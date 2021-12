Cos'è la Ricina? Scopriamo il veleno utilizzato dalle spie e da Walter White

Ci sono tre modi per conoscere la ricina: essere uno studente di chimica, essere un grande appassionato di spy story o aver visto Breaking Bad. La ricina è un veleno naturale che può essere trovato in natura e, se finisce nelle mani sbagliate o di Walter White, potrebbe essere davvero molto pericoloso.

Si può estrarre dalla pianta del ricino (Ricinus communis) ed è considerata una delle tossine più letali che siano mai state scoperte (a proposito, sapete perché gli animali velenosi non muoiono a causa delle loro tossine?). Il modo in cui agisce il veleno è davvero terrificante: la tossina uccide le cellule "spegnendo" il loro RNA ribosomiale. I sintomi si manifestano in base alla somministrazione della sostanza.

Se la ricina è stata inalata, la vittima inizia ad avere difficoltà respiratorie, dolori al petto, tosse, nausea e insufficienza respiratoria. Se il veleno viene ingerito o inalato, la vittima può manifestare sintomi come diarrea, vomito, convulsioni e insufficienza renale, epatica, alla milza e/o cardiaca. Come disse Paracelso "è la dose a fare il veleno", ma la dose mortale di ricina per l'uomo è di soli 0,2 mg, una quantità che può essere estratta da otto semi.

Attualmente non esiste un antidoto per la ricina e i migliori trattamenti prevedono di eliminarla dal corpo il più velocemente possibile. La sostanza è famosa, oltre che per Breaking Bad, anche per l'omicidio dello scrittore bulgaro Georgi Markov: nel 1978 lo scrittore stava aspettando il bus alla fermata e, durante l'attesa, sentì un forte dolore alla parte posteriore della gamba.

Era un uomo che lo punse con la punta dell'ombrello che al suo interno aveva una piccola quantità di ricina. L'assassino, dopo la puntura, scappò via e tre giorni dopo Markov morì. Sapete che grazie a Breaking Bad i ricercatori stanno contrastando il bracconaggio delle tartarughe? Ecco in che modo.