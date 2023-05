Cos'è una scatola nera di un aereo? Come funziona e perché è indistruttibile?

La scatola nera è un dispositivo che può essere trovata su un velivolo, da un aereo di linea a una jet militare, e viene utilizzato dagli esperti per comprendere gli eventi passati, monitorare i voli e migliorare gli aerei per il futuro. Come ben saprete viene usato anche per capire gli incidenti, ma cos'è esattamente?

Come detto dinanzi, lo strumento viene utilizzato dall'aviazione per registrare i dati e gli audio della cabina cruciali durante i voli. Innanzitutto non è di colore nero, ma arancione, per spiccare ed essere facile da recuperare in caso di indicente aereo.

La scatola è divisa fondamentalmente in due parti: un registratore di dati di volo, che registra i parametri di volo, tra cui altitudine, velocità, direzione, accelerazione verticale, input di controllo, prestazioni del motore e molto altro; e un registratore vocale in cabina di pilotaggio che registra tutti i suoni e le conversazioni nella cabina di pilotaggio, comprese le comunicazioni del pilota e dell'equipaggio, le trasmissioni radio, gli allarmi e altri audio.

Questi dispositivi memorizzano i dati delle ultime 25 ore di volo e delle ultime 2 ore di audio. Quest'ultimi sono presi da numerosi sensori posti all'interno dell'aereo, mentre la "scatola arancione" è progettata in modo tale che, anche in caso di incidente, abbia le chance migliori di sopravvivenza (si trova nella coda).

È protetta, inoltre, da un rivestimento resistente al calore ed è costruita in acciaio inossidabile o titanio per resistere a calore estremo, pressioni e impatti di un incidente. I dati registrati sono archiviati in una memoria a stato solido, progettata anch'essa per resistere a condizioni estreme come fuoco e immersione in acqua, rendendola (quasi) indistruttibile.

L'uso di una scatola nera - oltre a essere obbligatorio in molti paesi - è cruciale perché in caso di incidente l'aggeggio inizia a rilasciare segnali e può farlo per un massimo di 90 giorni, consentendo agli esperti di localizzare il veicolo, oltre ad aiutare gli investigatori a ricostruire la sequenza di eventi che hanno portato al fattaccio.

I dati ottenuti dalle scatole nere svolgono un ruolo cruciale nel migliorare la sicurezza degli aerei, ma non sempre resistono alla collisione... ed è capitato che, una volta recuperate, i dati erano illeggibili o impossibili da decifrare (cosa successa agli aerei che si schiantarono contro le Torri Gemelle).