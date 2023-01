Cos'è quella sensazione che ci fa sobbalzare prima di addormentarci? Ecco la spiegazione

Vi è mai capitato di essere sul punto di addormentarvi ed essere colti all'improvviso da una spiacevole sensazione di cadere nel vuoto, seguita da un movimento involontario che vi risveglia? Se è così, non siete i soli.

Proprio come altri fenomeni che avvengono durante la notte (come ad esempio sognare la caduta dei denti), questa sensazione è meno rara di quanto si possa pensare: circa il 70% delle persone la sperimentano frequentemente. Si tratta di uno "spasmo ipnico", e il National Institute of Health lo definisce come una serie di "contrazioni muscolari improvvise". Similmente a quanto accade quando siamo spaventati, la sensazione di cadere ci fa sobbalzare, irrigidendo i muscoli.

Degli studi effettuati sul fenomeno hanno rivelato che gli spasmi avvengono il più delle volte durante le fasi di sonno leggero, non sempre causano il risveglio improvviso e sono spesso accompagnati da sogni vividi o "allucinazioni".

Ma per quale motivo avvengono? Al momento non lo sappiamo con assoluta certezza, ma ci sono delle teorie interessanti. Una di queste suggerisce che il nostro cervello possa interpretare il rilassamento del nostro corpo come se stessimo fisicamente cadendo, obbligandoci quindi a svegliarci.

In aggiunta, sono in molti a credere che questo spasmo possa essere un riflesso arcaico, rimasto in noi dai tempi in cui i nostri antenati vivevano sugli alberi; secondo l'ipotesi, il riflesso aveva la funzione di segnalare al primate che stava per cadere dall'albero, svegliandolo.

Finora questa è l'ipotesi più condivisa, anche se non ci sono prove conclusive. Ad ogni modo, lo spasmo è del tutto innocuo, e potrebbe essere semplicemente un modo di comunicarci che dobbiamo cambiare la nostra posizione nel letto in una più corretta, per poter dormire più serenamente.