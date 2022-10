Cos'è la sequenza di Fibonacci? Alla scoperta del 'numero di Dio'

La sequenza di Fibonacci, che ha dato un risultato inaspettato dopo essere inserita in un computer quantistico, è una serie di numeri in cui ogni numero è la somma dei due che lo precedono. Partendo da 0, troviamo infatti 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e così via, all'infinito.

Questa sequenza è stata trovata dietro gli schemi della costruzione della Grande Piramide di Giza, nella spirale di un guscio di una conchiglia ed è strettamente connessa a quella che ora è conosciuta come la sezione aurea (che indica il numero irrazionale 1,6180339887...), cifra molto vicina ad alcuni tipi di crescita delle piante.

Sull'argomento però ci sono molte voci fittizie. "Ci vorrebbe un libro di grandi dimensioni per documentare tutta la disinformazione sulla sezione aurea, gran parte della quale è semplicemente la ripetizione degli stessi errori da parte di autori diversi", scrisse George Markowsky, un matematico dell'Università del Maine nel 1992.

Gran parte di questa disinformazione può essere attribuita a un libro del 1855 dello psicologo tedesco Adolf Zeising, che affermava che le proporzioni del corpo umano fossero basate sul rapporto aureo (cosa non vera). Da allora, la sequenza è stata trovata praticamente ovunque, nelle dimensioni della Piramide di Giza, così come affermato all'inizio, nell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci e su numerose opere d'arte.

"Siamo buoni riconoscitori di schemi, indipendentemente dal fatto che sia presente o meno", ha affermato in una dichiarazione Keith Devlin, matematico alla Stanford University. "È tutto solo un pio desiderio."