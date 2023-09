Cos'è la Sicurezza ambientale su OPPO e Realme? Svelato l'arcano

Dopo aver approfondito l'esistenza dell'App Market di OPPO, è arrivato il momento di tornare a fare riferimento agli smartphone del ben noto brand. Infatti, i modelli di quest'ultimo e di Realme integrano una funzione chiamata Sicurezza ambientale, che però non tutti hanno capito a cosa serve.

Ciò che accade usualmente, facendo uso di determinate applicazioni mediante moderni dispositivi OPPO o Realme, è infatti che in alto a destra compare per poco tempo la voce "Sicurezza ambientale", accompagnata brevemente dalla scritta "Scansione" e poi sostituita da una semplice icona verde col simbolo del dollaro (che rimane fissa in alto a destra mentre si utilizzano le app coinvolte).

Il dispositivo usualmente non fornisce maggiori indicazioni su questa funzionalità, dunque alcune persone potrebbero non riuscire a comprendere a cosa si fa effettivamente riferimento. Ebbene, è avviando l'applicazione preinstallata Gestione telefono che risulta possibile saperne di più sulla questione. Infatti, nonostante venga chiamata in modo diverso nell'area delle notifiche, ciò a cui si fa riferimento di fatto è l'opzione "Protezione pagamento".

Non a caso, facendo tap sull'apposito riquadro noterete la lista delle applicazioni per cui riscontrate la presenza dell'icona verde del dollaro e della scritta iniziale "Sicurezza ambientale". Da questo menu potete dunque scegliere se attivare o disattivare l'opzione, ma potreste in realtà volerla mantenere attiva, visto che si fa riferimento a una protezione aggiuntiva per i pagamenti a livello di sistema. Insomma, ora sapete di più sull'indicazione che usualmente compare, ad esempio, quando si utilizza l'app di Amazon su smartphone come OPPO Reno10 5G.