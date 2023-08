Cos'è la sindrome da Idrocuzione? Un pericolo spesso sottovalutato

Arriva l'estate, il gran caldo, e le spiagge si affollano di persone che cercano di godere delle ferie e di un po' di tregua dalla solita routine cittadina. Si suda, ci si "griglia" al sole e si cerca del refrigerio con un bel tuffo in mare o con una doccia gelata. Purtroppo però si rischia di sottovalutare il pericolo dell'Idrocuzione. Ma cos'è?

L'Idrocuzione, spesso definita come risposta allo shock termico, è un fenomeno che si verifica quando una persona si immerge rapidamente in acqua fredda, provocando improvvisi cambiamenti nella frequenza cardiaca e respiratoria.

Il brusco mutamento di temperatura provoca infatti un rapido restringimento dei vasi sanguigni (la famosa vasocostrizione), che può provocare un elevato incremento della pressione sanguigna, un possibile arresto cardiaco e, potenzialmente, l'annegamento.

Il termine "idrocuzione" deriva dalle parole greche usate per indicare "acqua" ed "uccidere" e ci si riferisce ad essa per la rapida perdita di coscienza o l'improvviso arresto cardiaco che sono conseguenti al rapido raffreddamento del corpo.

I segnali e sintomi più riconoscibili sono l'improvvisa mancanza di respiro o mancanza d'aria, l'aumento della frequenza cardiaca, il dolore o fastidio al petto, le vertigini o giramenti di testa, la perdita del controllo motorio, la confusione o il disorientamento e, nei casi più gravi, la rapida perdita di coscienza.

L'idrocuzione non è quindi assolutamente da sottovalutare poiché, stando ai dati statistici ufficiali, è la principale causa di morte per annegamento in acqua fredda. Per prevenirla, quindi, è fondamentale entrare in acqua lentamente, soprattutto se si è surriscaldati o se si è svolta un'attività fisica (anche moderata), per dare al corpo il tempo di adattarsi alla temperatura dell'acqua.

Può sembrare una banalità ma, il consiglio degli esperti è di iniziare bagnandosi polsi, caviglie ed altri punti di pulsazione, prima di immergersi completamente. Tutte accortezze che spesso ci sono state ripetute anche troppe volte dai nostri genitori quando eravamo piccoli, ma di cui talvolta non si è fatto tesoro.

