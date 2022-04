Cos'è il sistema Patriot? Perché è così richiesto durante i conflitti?

Dopo l'invasione della Russia in Ucraina, uno dei sistemi di difesa più ricercati dalle nazioni è stato sicuramente il sistema missilistico Patriot. Quest'ultimo, di fabbricazione statunitense, è sviluppato come opzione di difesa avanzata contro missili da crociera, missili balistici e velivoli nemici avanzati.

Chiamato ufficialmente MIM-104 Patriot, il sistema missilistico sarebbe utilizzato all'interno di una no-fly zone grazie alle sue capacità anti-aeree. I Patriot hanno sostituito i precedenti sistemi SAM come principale linea di difesa degli Stati Uniti contro missili e aerei in arrivo. Progettato nel 1969, costa 1 miliardo di dollari e trasporta quattro missili dal costo di circa 3 milioni di dollari ciascuno.

Il sistema Patriot è utilizzato da moltissime nazioni in tutto il mondo, come paesi europei della NATO, Corea del Sud, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Taiwan. Sono così ricercati per un motivo in particolare: questo è uno dei pochi sistemi disponibili in grado di difendersi dai missili in arrivo. Ciò, come potrete immaginare, li rende molto richiesti nei conflitti.

L'Ucraina ha richiesto agli Stati Uniti il sistema Patriot, ma il presidente Biden si è rifiutato categoricamente di consegnarlo al paese perché per utilizzare questo lanciamissili occorrono 90 soldati statunitensi; ciò comporterebbe l'ingresso di truppe statunitensi o NATO in Ucraina. Nel frattempo, queste armi sono già state spostate nei paesi NATO circostanti per garantire la difesa aerea, in particolare in Polonia.