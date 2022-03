Che cos'è una sosta digitale? La novità social per staccare senza staccare

Sul fatto che i social network possano "generare" commenti aggressivi, così come risultare per certi versi uno "stress", si discute ormai da parecchio tempo, ma quella tipologia di problematiche è purtroppo ancora diffusa sul mondo del Web. In questo contesto, le persone stanno creando delle cosiddette "soste digitali".

Di cosa si tratta? Ebbene, stando anche a quanto riportato dal Washington Post, gli utenti dei social network stanno cercando metodi per staccare la spina senza in realtà uscire da Instagram e simili. La più recente novità in tal senso consiste proprio nelle succitate "soste digitali", che non sono altro che dei post "positivi", ad esempio dei video contenenti immagini della natura, che possono "spezzare" il feed dei social, facendo "respirare" chi effettua il classico scrolling dei contenuti.

L'obiettivo è quello di cercare di mettere un freno al doomscrolling, ovvero al fatto di trascorrere troppo tempo ad assorbire notizie negative dinanzi allo schermo. In parole povere, tra cascate, scenari naturali suggestivi e chi più ne ha più ne metta, gli utenti stanno condividendo sui social network video "positivi" per cercare di "rallegrare" un po' le sessioni di scrolling altrui.

Il "format" sarebbe stato creato dal 27enne Content Creator Gabi Abrao e si sta diffondendo rapidamente su social network come Instagram e TikTok. Chiaramente, non si fa riferimento solamente a video, in quanto gli utenti hanno preso l'idea e l'hanno portata, ad esempio, anche in stanze audio con suoni "naturali" e altro.