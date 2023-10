Che cos'è Space OS? Il nuovo sistema operativo per Internet

Mentre si iniziano a sentire idee sulla possibile volontà di Microsoft di spostare Windows 11 interamente su cloud, una startup tedesca che punta a un nuovo tipo di esperienza a prova di privacy, il "Personal Cloud Computer".

Il concetto è quello di restituirci un po' di ciò che è nostro nell'era della condivisione, del cloud e dell'internet letteralmente fuori controllo, senza rinunciare alle comodità della rete.

Tra servizi "liquidi", giochi in digitale e cloud computing, Deta si chiede cosa sia rimasto di davvero nostro nel web e nell'informatica più in generale. L'obiettivo, dunque, è quello di riportare un po' di funzionalità sotto il nostro controllo, consentendo di semplificare l'interazione tra le app e di tornare a possedere il proprio software, proiettandolo però anche in cloud. Questa è la visione della compagnia e del CEO Mustafa Abdelhai, ma di cosa si tratta in realtà?

Quello che offre oggi Space OS è una piattaforma di cloud computing. Si crea un account, si imposta il proprio PC - completamente crittografato - in cloud e si inizia a utilizzarlo. A stupire sarà sicuramente l'interazione con il desktop, decisamente diversa da ciò a cui siamo abituati e che ci propone una griglia in cui disegnare rettangoli in cui, a loro volta, verranno ospitati contenuti, icone, collegamenti ed eventualmente anche contenuti multimediali. C'è ovviamente uno store per le applicazioni, in cui potrete trovare diversi tipi di contenuti pronti all'uso.

L'offerta di Deta è dunque quella di offrire uno spazio sicuro e personale, lontano da occhi indiscreti e con una politica che mette al primo posto la sicurezza dei propri dati personali.

Attualmente è ancora un sistema spartano, ma riesce già a offrire un'idea di quale sia la visione del team: un PC tutto nostro, anche se gira su un server di qualcun altro.