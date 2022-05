Cos'è la Spirulina? Scopriamo insieme uno degli integratori più popolari al mondo

Chi non ha mai sentito parlare della Spirulina, un'alga azzurra (che in realtà è un cianobatterio) rinomata per le sue numerose proprietà benefiche e che negli ultimi anni è diventata tra gli integratori più popolari al mondo. Utilizzata come alimento già dagli Aztechi, è altamente ricca di vari nutrienti ed antiossidanti capaci di giovare a corpo e cervello.

Seppur attualmente l'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non abbia mai ufficialmente confermato (o negato) le proprietà della Spirulina, diversi studi scientifici suggeriscono che quest'alga potrebbe stimolare il sistema immunitario nella lotta alle infezioni, aiutando anche a combattere alcune malattie croniche.

Vediamo quindi insieme quali sono alcune delle proprietà tanto decantate di questo prezioso organismo.

Partiamo col sottolineare come, questa piccola alga, sia estremamente ricca di sostanze nutritive. Infatti, un solo cucchiaio (7 grammi) di polvere di spirulina essiccata contiene: proteine (di qualità eccellente), vitamine del gruppo B (tiamina, ribloflavina, niacina), rame, ferro e magnesio. Tutte in quantità che vanno dal 10% al 20% della Dose Giornaliera Raccomandata.

Inoltre, la Spirulina è una fantastica fonte di antiossidanti, grazie al suo principale componente attivo chiamato ficocianina, capace di proteggere dai danni ossidativi poiché può combattere i radicali liberi inibendo la produzione di molecole di segnalazione infiammatoria, fornendo quindi anche sostanziali effetti antiflogistici.

In aggiunta, secondo alcuni studi, la Spirulina ha anche un impatto positivo sulla salute del cuore e delle arterie. Può infatti mantenere bassi i livelli di colesterolo totale nel sangue, riducendo il colesterolo LDL "cattivo" ed i trigliceridi , mentre aumenta quello "buono" HDL.

Può inoltre ridurre i sintomi delle riniti allergiche, innescate da pollini, peli di animali e polvere. Infatti, in una ricerca effettuata su 127 persone con tale patologia, 2 grammi al giorno hanno ridotto drasticamente sintomi come secrezione nasale, starnuti, congestione e prurito.

Inoltre, la Spirulina sembra mostrare benefici anche in campo sportivo, poiché alcuni studi hanno indicato un miglioramento della forza e della resistenza muscolare, riducendo al minimo il danno ossidativo conseguente all'esercizio fisico.

Questi sono solo alcuni dei tanti benefici di questa particolare alga blu-verde, un organismo talmente speciale da attrarre l'interesse anche della NASA che, tempo fa, propose una sua possibile coltivazione nello spazio per essere poi utilizzata dagli astronauti.

Voi conoscevate già le proprietà della Spirulina?

A proposito di sana alimentazione, sapete che è stato trovato un cereale che potrebbe essere la svolta per i celiaci? Da evitare invece, quanto più possibile, il cibo spazzatura che potrebbe far invecchiare velocemente.