Che cos'è Staging Tool? Lo strumento 'segreto' di Windows 11

Dopo avervi segnalato cinque trucchi per migliorare l'esperienza su Windows 11, ci rivolgiamo agli utenti più "curiosi" per spiegarvi in cosa consiste il cosiddetto Staging Tool di Windows 11.

Si tratta di un software a riga di comando che consente agli ingegneri e agli esperti di sbloccare funzionalità extra sul sistema operativo di Microsoft. Tuttavia, non è ancora stato rilasciato ufficialmente e allo stato attuale è stato identificato da un appassionato in questi giorni. Attenzione però: una versione dell'applicazione ha già iniziato a circolare in rete ma vi sconsigliamo vivamente di installarla e usarla sulla vostra macchina se non siete certi al 100% di ciò che state facendo.

Lo strumento, tra le tante opzioni, consente in particolare di ottenere una lista completa di tutte le feature abilitate su Windows 11, di attivarle o di disattivarle di conseguenza, a patto di conoscere il codice identificativo di ciascuna di essere.

Sono tantissimi gli appassionati che giornalmente scoprono nuove funzionalità segrete grazie a strumenti come questo, identificandoli uno a uno e divulgandone il funzionamento e il codice.

Tra questi, i ragazzi di MSPowerUser consigliano di spulciare il profilo di Albacore, Rafael Rivera, PhantomOcean3 e XenoPanther.

