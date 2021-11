Cos'è una stella di neutroni? Alla scoperta degli oggetti più esotici del cosmo

All'interno del nostro Universo e della nostra galassia è possibile incontrare le stelle di neutroni, degli oggetti incredibilmente esotici e assurdi secondi soltanto ai buchi neri. Un cucchiaino di materia di una stella di neutroni peserebbe circa un migliaio di tonnellate... questo a causa della composizione di questi corpi celesti.

Una stella di neutroni si crea dopo una supernova, quando una stella di circa 10-30 volte la massa del nostro Sole esplode. Tutto quello che rimane è il nucleo dell'astro appena "passato a miglior vita" che è grande appena 11 chilometri. La gravità sulla superficie di questo corpo celeste è assurda: 100 miliardi di G; proprio per questo motivo una stella di neutroni ha montagne alte pochi millimetri.

A causa di questa incredibile gravità, la materia in queste stelle è così esotica che non può essere osservata in nessun'altra parte dell'Universo. La pressione all’interno della stella è così potente che la materia collassa perfino a livello atomico. Nello strato iniziale, infatti, gli elettroni si fondono con gli atomi e formano dei neutroni (ecco perché si chiama stella di neutroni).

Ancora più in profondità, i neutroni iniziano a sgretolarsi e, secondo alcune teorie, le strutture atomiche si trasformano in un tipo teorico di materia degenerata chiamata "Pasta Nucleare", il materiale più forte dell'Universo. Ci sono diverse fasi: la prima è la "Fase Gnocchi" (dove la materia è aggrumata in forme simili agli gnocchi), poi troviamo la "Fase Spaghetti", a seguire la "Fase Lasagna" e successivamente "Bucatini" e "Formaggio".

Proprio al centro della nostra stella, è possibile che la gravità costringa i neutroni a perdere tutta la loro individualità, trasformandoli in una "poltiglia" delle loro particelle primarie, i quark. Proprio recentemente, a proposito, è stato osservato il primo scontro tra una stella di neutroni e un buco nero per la prima volta nella storia.