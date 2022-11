Cos'è questa storia che 'amebe mangia-cervello' si stanno diffondendo negli USA?

La Naegleria fowleri è un'ameba, ovvero un organismo unicellulare che si muove strisciando e vive in laghi d'acqua dolce, fiumi e sorgenti termali. Le altre specie simili sono innocue, ma questa in particolare è tristemente conosciuta per essere mortale.

Così come riporta anche il sito web dell'Humanitas, la Naegleria fowleri causa un’infezione acuta, fulminate e rapidamente fatale che colpisce il sistema nervoso centrale. Questa è l'unica specie conosciuta per essere mortale nell'uomo, che viene infettato quando fa il bagno in acqua dolce contaminata.

L'organismo viaggia nel cervello entrando dal naso e provoca la meningoencefalite amebica primaria, una malattia che è fatale il 97% delle volte, secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Delle 154 persone note per essere state infettate dall'ameba mangia-cervello dal 1962, solo quattro sono sopravvissute.

Fortunatamente, come riporta il dato qui sopra, le infezioni sono incredibilmente rare e soltanto 31 ne sono state segnalate nell'ultimo decennio. Quindi non c'è alcun pericolo imminente. Quello che è vero riguardo la sua diffusione è che la N. fowleri si sta "spostando" in più zone negli Stati Uniti con l'aumento delle temperature.

I dati ufficiali per il 2022 non sono ancora stati rilasciati dal CDC, ma come sottolinea Insider i casi sembrano essere stati osservati anche più a nord, con un caso mortale rilevato per la prima volta in un lago dell'Iowa.