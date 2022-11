Cos'è questa storia che la Cina ha mostrato la 'madre di tutte le bombe'?

La Cina sembra aver ideato un nuovo tipo di bomba aerea, seconda solo alle bombe nucleari, che è stata soprannominato la "madre di tutte le bombe". Tutto è iniziato sul sito cinese Weibo, dove è stata condivisa un'immagine ravvicinata della bomba che è stata poi catturata e condivisa da alcuni media internazionali.

La Cina aveva precedentemente mostrato la sua creazione tramite il sito affiliato allo stato Global Times. Nel video, che potrete vedere in calce alla notizia, un bombardiere H-6K lancia l'arma in un test, rilasciando una notevole esplosione. Non sappiamo altri dettagli sull'ordigno, ma molto probabilmente si tratta di una bomba termobarica simile alla "MOAB" "Mother Of All Bombs" (Madre di tutte le bombe) degli Stati Uniti, o alla FOAB "Father of All Bombs" ("Padre di tutte le bombe") della Russia.

"La massiccia esplosione può facilmente e completamente spazzare via obiettivi di terra fortificati come edifici rinforzati, bastioni e rifugi di difesa", ha dichiarato Wei Dongxu, analista militare al sito di notizie affiliato allo stato. Le armi termobariche, chiamate anche bombe a vuoto, creano esplosioni più potenti e devastanti delle armi convenzionali perché generano una sorta di "vapore" nella zona dell'esplosione.

"Il risultato è una nuvola di plasma che raggiunge temperature comprese tra 2.500 e 3.000°C", spiega un articolo del Journal of Military Veterans Health (JMVH). Delle versioni più piccole delle armi sono state dispiegate da Stati Uniti, Russia, Siria e Regno Unito, mentre sono condannate da tutti i gruppi per i diritti umani, soprattutto a causa della brutalità dell'esplosione.

"Le lesioni sono più gravi in ​​spazi ristretti poiché l'onda d'urto si riflette avanti e indietro, sottoponendo il bersaglio a molteplici insulti", spiega il JMVH. "Non bisogna dimenticare nemmeno gli effetti brucianti dell'esplosione, poiché consuma tutto l'ossigeno nell'area e il vuoto risultante trascina gli oggetti sciolti in questo vuoto."