Ecco cos'è questa strana cosa che è stata trovata spiaggiata in Nuova Guinea

Sulle rive di Simberi Island, in Papua Nuova Guinea, gli abitanti locali sono stati testimoni di un fenomeno sorprendente: un'enigmatica massa bianca, è emersa dalle profondità marine, lasciando tutti perplessi. Questa creatura, che ha assunto una forma che ricorda vagamente una sirena, ha suscitato molte domande e teorie.

Gli esperti, interpellati da Live Science, ritengono che possa trattarsi dei resti di un mammifero marino, ma la sua esatta origine rimane un mistero. Questa massa, conosciuta come "globster", è un aggregato organico non identificato che talvolta viene spinto a riva dalle correnti marine.

La particolarità di questi globster è che, a causa della decomposizione e dell'azione delle onde, spesso mancano di parti del corpo, rendendo difficile la loro identificazione. La massa misteriosa è stata scoperta il 20 settembre dagli abitanti di Simberi Island, un'isola vulcanica situata nel Mar di Bismarck, nella Provincia di New Ireland.

Purtroppo, non sono state raccolte informazioni sulle dimensioni o sul peso del corpo prima che venisse sepolto dagli abitanti locali, e non sono stati prelevati campioni di DNA, rendendo quasi impossibile una corretta identificazione. Alcuni esperti ritengono che possa trattarsi di un cetaceo in avanzato stato di decomposizione, mentre altri suggeriscono un dugongo, noto anche come "mucca marina", un mammifero che si nutre di erbe marine nelle acque poco profonde della Papua Nuova Guinea.

Alcuni biologi marini ritengono possano trattarsi dei resti di uno squalo di grandi dimensioni. Nonostante le diverse teorie, una cosa è certa: questo misterioso globster ha catturato l'immaginazione di molti e continua a rappresentare un enigma per la comunità scientifica.