Cos'è questa strana spirale comparsa sopra i cieli delle Hawaii?

Mentre tutto il mondo sta guardando in alto cercando di individuare la cometa dei Neanderthal, i residenti delle Hawaii hanno invece visto un "vortice" apparso brevemente nel cielo notturno... ma cos'è? E, soprattutto, da chi o cosa è stato creato?

Niente paura: questa particolare spirale è stata composta da carburante per razzi congelato che è stato espulso durante un lancio di SpaceX. "La spirale sembra essere correlata al lancio di un nuovo satellite da parte dell'azienda SpaceX", hanno scritto i rappresentanti dell'Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone (NAOJ) e dell'agenzia di stampa giapponese Asahi Shimbun, che hanno visto l'evento in diretta.

Infatti un razzo Falcon 9 è decollato con successo dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida proprio intorno a quell'ora e stava trasportando un nuovo satellite GPS per la US Space Force (agenzia spaziale degli USA stanchi di non essere presi troppo sul serio). Una volta che il satellite è stato dispiegato nell'orbita terrestre, tutto il carburante rimanente è stato espulso prima del rientro.

Tale conseguenza ha fatto entrare in rotazione il secondo stadio del vettore, prima di uscire dall'orbita e cadere sulla Terra nell'Oceano Pacifico. Il risultato lo potrete vedere al meglio in calce alla notizia: una nuvola di cristalli di carburante congelati a forma di spirale illuminati dalla luce solare. Non è la prima volta (e non sarà l'ultima) che SpaceX fa prendere un bello spavento a chi guarda in alto.

Le cosiddette "spirali di SpaceX stanno diventando comuni nel Pacifico perché è qui che la maggior parte degli stadi del razzo Falcon 9 ricade sulla Terra", affermano i rappresentanti di Spaceweather.com.