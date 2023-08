Cos'è questo strano 'blob' trovato in spiaggia? Non indovinerete mai

Se vi capitasse di trovare una cosa simile in spiaggia, con una consistenza strana e gelatinosa, niente paura! No, non è un residuo di una festa in spiaggia andata male, ma potrebbe essere un esemplare di 'Sea Pork' (chiamati in italiano Tunicati o Urocordati), un organismo marino che ha più in comune con noi umani di quanto si possa pensare.

Questi ammassi sono creature marine che possono apparire in una varietà di colori carnosi, dal rosa al beige, e che vivono solitamente su superfici rocciose sottomarine. Quando le tempeste e i venti forti si scatenano, questi organismi vengono spesso sbattuti sulla riva, dove possono sembrare quasi come organi smembrati.

E se il loro aspetto vi fa pensare al lardo di maiale, non siete i soli: in alcune parti del mondo, i tunicati vengono addirittura mangiati, finendo in piatti come tacos e pizze. Ma attenzione, non tutti i tunicati sono commestibili, e non è consigliabile degustare ciò che si trova sulla spiaggia. Meglio specificarlo sempre.

Oltre al loro aspetto e al loro uso in cucina, i tunicati sono anche oggetto di ricerche scientifiche. Alcuni studi hanno scoperto che mangiare questi esseri potrebbe addirittura invertire i segni dell'invecchiamento nei topi, grazie all'alto contenuto di lipidi chiamati plasmalogeni. Insomma, non sarà un pezzo di ambra grigia (purtroppo), ma neanche il residuo di un party sulla spiaggia.

