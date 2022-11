Cos'è questa 'struttura extragalattica' che è stata trovata dagli astronomi?

Nella nostra galassia, la Via Lattea, esiste quella che in gergo è chiamata cosiddetta "zona di evitamento" (ZoA), una regione regione del cielo relativamente inesplorata e oscurata dalla nostra vista. In un nuovo studio gli scienziati hanno però osservato una "struttura extragalattica"... ma di cosa si tratta?

Questo luogo è oscurato dal 10 al 20 percento a causa delle stelle e della polvere che circondano il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia. Si ritiene che ci sia un ammasso di galassie di notevoli dimensioni, anche se ovviamente non è minimamente comparabile alle strutture più grandi del nostro Universo.

"Per molti anni, lo ZoA ha avuto una mancanza di informazioni, ma ora con nuovi studi potremmo coprire una piccola regione del cielo e, nel prossimo futuro, una regione più grande con i dati", ha affermato Daniela Galdeano, dell'Università Nazionale di San Juan in Argentina. Gli scienziati hanno utilizzato la luce infrarossa dell'indagine VVV dell'European Southern Observatory per esaminare questo luogo.

Successivamente hanno proseguito utilizzando il telescopio Gemini South per misurare lo spostamento verso il rosso dalle cinque galassie individuate al loro interno, il che ha contribuito a determinare le loro distanze e velocità. "Sembra abbastanza grande, ma è difficile dire quanto sia massiccio", ha affermato infine il coautore dello studio Dante Minniti, direttore dell'Istituto di astrofisica dell'Università Nazionale Andrés Bello.