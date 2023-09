Che cos'è il SUBtember di Twitch? Tutti gli sconti sulle sub

Soprattutto in tempi di rivoluzione Partner Plus di Twitch, supportare i propri streamer preferiti può fare la differenza. Questo può essere il momento giusto per farlo, in quanto è in corso l'iniziativa SUBtember, pensata proprio per rendere più semplice per gli utenti mettere in atto azioni di supporto.

Di cosa si tratta? Come spiegato direttamente sul portale ufficiale di Twitch, si fa riferimento a un'iniziativa annuale che sconta gli abbonamenti. Più precisamente, l'edizione 2023 iniziata ii 31 agosto 2023 e attiva fino alle ore 00:00 PT del 1 ottobre 2023, arriva a far scendere il prezzo delle sub fino al 30%.

C'è infatti uno sconto del 25% per un mese di abbonamento, così come la stessa percentuale viene applicata al pacchetto da tre mesi. Si fa invece riferimento a un 30% di sconto per quel che riguarda gli abbonamenti di sei mesi. Tra l'altro, a partire dalle ore 10:00 PT del 26 settembre 2023 ci sarà uno sconto del 25% anche sulle sub regalate.

Potrebbe insomma interessarvi dare un'occhiata all'iniziativa, che risulta attiva solamente per gli abbonamenti effettuati mediante Web. Per il resto, se volete saperne di più, potrebbe interessarvi fare riferimento alle FAQ ufficiali di Twitch, dato che in queste ultime vengono illustrati ulteriori dettagli.