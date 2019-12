Ecco cos'è successo agli studenti di una scuola che ha iniziato le lezioni 1 ora dopo

Ci siamo passati tutti almeno una volta: non volersi svegliare per andare a scuola e continuare a dormire nel bellissimo tepore del nostro letto. Una scuola superiore della Germania, da questo punto di vista, ha deciso di creare degli orari flessibili per venire incontro agli studenti, lasciandoli scegliere a che ora iniziare le lezioni al mattino.

"Invece di partenze fisse per lo più alle 8 del mattino, in questo nuovo sistema flessibile, gli studenti hanno deciso se iniziare alle 8:00 o alle 8:50, frequentando o saltando il primo periodo", spiega il team, guidato dal cronobiologo Till Roenneberg, nel loro articolo. Per nove settimane nel 2016, i ricercatori hanno misurato gli effetti del cambiamento di sistema sugli studenti nelle classi 10, 11 e 12. Ovviamente, l'ora di lezione mancante è stata poi recuperata tramite sessioni di studio individuale.

Per le settimane seguenti i ricercatori hanno raccolto diari del sonno giornalieri dagli studenti che hanno preso parte all'esperimento, oltre a raccogliere informazioni da dispositivi di monitoraggio del sonno indossati da alcuni soggetti. Alla fine, i ricercatori hanno scoperto che dare agli studenti la possibilità di posticipare l'orario di inizio anche solo di un'ora ha dato loro un beneficio extra. "Nel nostro studio, praticamente tutti gli studenti partecipanti (97%) hanno beneficiato degli orari di inizio successivi, dormendo più a lungo nei giorni di scuola e guadagnando un'ora di sonno in più", scrivono gli autori.

Gli studenti, infatti, sono passati da una media di 6.9 a 8 ore di sonno (secondo alcuni ricercatori, perdere solo 16 minuti di sonno è già abbastanza). "Una delle maggiori preoccupazioni per quanto riguarda gli inizi della scuola successiva è che gli adolescenti potrebbero essere tentati di rimanere svegli anche più tardi la sera, consapevolmente o attraverso ritmi circadiani ritardati dalla successiva esposizione alla luce del mattino che avanza", spiegano gli autori. Tuttavia, ciò non è accaduto.

Quando gli studenti hanno iniziato le lezioni più tardi, hanno riportato di aver goduto di un sonno di qualità superiore e di sentirsi meno stanchi, concentrandosi meglio durante le lezioni e sentendo una migliore capacità di studiare a casa anche dopo la scuola. Naturalmente, tutti questi risultati sono auto-riportati. Comunque, così come riportano anche i ricercatori, il metodo ha dato i suoi frutti. "Inoltre, particolarmente importante per le applicazioni pratiche, gli studenti preferiscono il sistema flessibile e i loro parametri soggettivi sono migliorati."

Dormire è importante. E la scuola Gymnasium der Stadt Alsdorf (luogo in cui è stato condotto l'esperimento) pare che lo abbia capito.