Cos'è il super Green Pass e quando sarà attivo? Le proposte sul tavolo

Dovrebbe entrare in vigore a Dicembre il nuovo "Super Green Pass". L'annuncio è stato dato dal Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, il quale ha anche spiegato che "molto probabilmente ci sarà una sorta di Super Green Pass". La proposta è sul tavolo da tempo, e dovrebbe approdare in CDM la prossima settimana.

Il Governo Draghi, nella fattispecie, vorrebbe proseguire sulla falsariga intrapresa da tempo, che prevede l'utilizzo della Carta Verde Covid-19 in maniera più massiccia per favorire le vaccinazioni.

Nella fattispecie, si ta lavorando su due binari: innanzitutto, l'Esecutivo potrebbe ridurre la validità del Green Pass dato a coloro che effettuano il tampone antigenico a 24 ore o escludere completamente quest'ultimo lasciando solo quello molecolare.

Successivamente, si parla anche di una riduzione a 9 mesi della durata del Green Pass per tutti, oltre che la possibilità solo per i vaccinati e guariti di ottenere questo Super Green Pass che consentirà loro di entrare in ristoranti, cinema e stadi, lasciando coloro che posseggono il Green Pass "classico" accedere solo ai posti di lavoro e servizi essenziali.

Le Regioni starebbero spingendo proprio su questo punto, per evitare di sfavorire i vaccinati ed evitare ulteriori chiusure.

A questo punto quindi dovrebbero aggiornarsi anche le ilnee guida sul Green Pass.