Cos'è questa super-struttura che cresce negli abissi dai tempi dei dinosauri?

Nell'Oceano Pacifico, vicino alle Isole Salomone, si estende una superstruttura sottomarina più grande dello stato americano dell'Idaho. Conosciuta come l'Altopiano di Confine della Melanesia, questa struttura ha iniziato a formarsi con eruzioni vulcaniche durante il periodo Cretaceo, circa 145-66 milioni di anni fa, e continua a crescere.

Questa scoperta, pubblicata il 15 gennaio sulla rivista "Earth and Planetary Science Letters", rivela che l'altopiano si è formato attraverso quattro distinti impulsi di vulcanismo, ognuno con cause diverse. Kevin Konrad, geoscienziato presso l'Università del Nevada a Las Vegas e capo dello studio, spiega che le grandi strutture vulcaniche sottomarine sono spesso poco comprese.

In alcuni casi, si formano in un unico massiccio flusso di magma, noto come grandi province ignee, eventi così drammatici da poter alterare il clima e associati a estinzioni di massa. Tuttavia, altre strutture simili sono costruite nel tempo, con eventi vulcanici multipli che accumulano roccia come una torta a strati. Con campioni limitati di roccia, può essere difficile distinguere tra questi due processi.

Nel 2013, durante una missione di ricerca di cinque settimane, Konrad e i suoi collaboratori hanno avuto l'opportunità di campionare in dettaglio l'Altopiano di Confine della Melanesia. Utilizzando una grande catena per dragare roccia dai pendii delle montagne sottomarine e dei vulcani che compongono l'altopiano, hanno studiato le età e la chimica di queste rocce.

Hanno scoperto che l'altopiano ha probabilmente iniziato a formarsi 120 milioni di anni fa, con una porzione, nota come Robbie Ridge, che si è formata in questo periodo durante una grande inondazione di lava basaltica, creando un grande altopiano sottomarino che probabilmente non ha mai raggiunto il livello del mare. Successivamente, 45 milioni di anni fa, quella parte del Pacifico è passata sopra un punto caldo nel mantello, causando la formazione di una catena montuosa sottomarina, con isole che si elevavano sopra la superficie dell'oceano.

Queste isole si sono erose, ma 13 milioni di anni fa, la catena montuosa è passata sopra un altro punto caldo, il punto caldo di Samoa, che oggi sta costruendo le Isole Samoa. Infine, negli ultimi tre milioni di anni, i movimenti tettonici nella Fossa delle Tonga hanno innescato nuove eruzioni vulcaniche sull'altopiano, un meccanismo completamente diverso dal vulcanismo del punto caldo precedente.

