Cos'è un superconduttore? Ecco perché la sua scoperta cambierà il mondo per sempre

Da oltre un secolo, i superconduttori, materiali capaci di condurre elettricità senza resistenza, hanno affascinato e stuzzicato la curiosità dei fisici. Questi straordinari materiali trovano applicazione in acceleratori di particelle, dispositivi di fusione nucleare, macchine per risonanza magnetica e persino treni a levitazione magnetica.

Purtroppo però la loro applicazione su larga scala è stata limitata dalla necessità di temperature estremamente basse per funzionare. Tutto ciò, come detto precedentemente, potrebbe cambiare. Recentemente, infatti, ricercatori sudcoreani hanno annunciato di aver creato un materiale, denominato LK-99, che mostra resistenza elettrica quasi nulla a 30 gradi Celsius.

Questa affermazione ha innescato una corsa globale per ricreare e testare il materiale. Cosa rende un materiale un superconduttore? La risposta risiede nella resistività. Quando si cerca di far passare una corrente elettrica attraverso un materiale, parte dell'energia si perde inevitabilmente a causa delle collisioni tra elettroni e ioni all'interno del materiale.

Raffreddando il materiale, le collisioni diminuiscono e la resistività cala drasticamente. Alcuni materiali rari possono raggiungere resistività zero a temperature superiori allo zero assoluto, e questi sono i superconduttori. La spiegazione di questo fenomeno risale al 1957 con la teoria BCS, che descrive come gli elettroni, attraverso risonanze, formino coppie, note come "Coppie di Cooper", che seguono regole quantistiche diverse, permettendo loro di fluire senza perdita di energia.

La questione se sia possibile creare un superconduttore a temperatura ambiente rimane aperta e, mentre non vi è alcuna legge fisica che lo vieti, non esistono nemmeno teorie. La sfida risiede nell'ingegneria e nella combinazione di materiali da testare. Recentemente, un team ha affermato di aver osservato superconduttività a 14°C in una miscela di carbonio, zolfo e idrogeno, ma la ricerca è stata successivamente ritrattata a seguito di accuse di manipolazione dei dati.

Ora, con l'annuncio del LK-99, il mondo scientifico è in subbuglio, ma la ricerca continua.