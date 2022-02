Cos'è Swift, l'opzione 'nucleare' degli Stati Uniti contro la Russia?

Questa mattina il mondo si è svegliato in guerra. Le notizie che arrivano dall’Ucraina parlano di un attacco russo su larga scala che ha interessato varie città della nazione europea. Da parte degli USA e dell’UE sono in arrivo altre sanzioni, e sul web si parla dell’opzione definita “nucleare” che Biden potrebbe mettere in campo contro Putin.

Si chiama Swift, acronimo per “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication”, vale a dire un sistema che permette lo scambio delle informazioni necessarie per le transazioni finanziarie tra due paesi. Biden, secondo molti, potrebbe rimuovere il sistema SWIFT, isolando ancora di più la Russia.

Creato nel 1973 al posto del Telex, Swift trasmette solo informazioni e non denaro vero e proprio. Gli Stati Uniti hanno già utilizzato lo Swift come “arma” contro l’Iran, da cui è stato eliminato nel 2012.

Non si tratta della prima volta che viene paventata una minaccia di questo tipo, e proprio per tale ragione la Russia ha sviluppato un sistema proprietario battezzato Spfs.

Secondo quanto affermato dagli osservatori di geopolitica, un’eventuale eliminazione della Russia dallo Swift potrebbe avere delle conseguenze anche sull’Europa, dal momento che le forniture di energie dirette verso i paesi dell’Occidente vengono pagate proprio tramite Swift. Inoltre, le banche potrebbero essere esposti: a riguardo il Financial Times cita anche Unicredit.