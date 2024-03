Che cos'è il 'tasto di Stato'? Tutto sul nuovo pulsante del digitale terrestre

Continua purtroppo il problema della ricezione dei canali Rai in alcune aree, tuttavia ci sono altri fattori che stanno portando l'attenzione sul digitale terrestre. Infatti, presto comparirà un nuovo pulsante sui telecomandi di tutti i televisori italiani, chiamato da alcuni "tasto di Stato". Di cosa si tratta?

La delibera AGCOM n. 294/23/CONS obbliga i produttori di televisori a soddisfare determinati criteri per poter vendere sul nostro mercato. Poiché i modelli smart stanno gradualmente eliminando i pulsanti numerici in favore delle scorciatoie per i servizi di streaming, AGCOM è intervenuta.

Di conseguenza, entro metà 2025, sarà richiesto ai produttori di incorporare i pulsanti numerici per garantire un accesso equo al digitale terrestre. Ma non è tutto: i sistemi operativi dei televisori dovranno consentire una transizione rapida tra contenuti smart e tradizionali, incluso attraverso un pulsante dedicato sui telecomandi: appunto, il famigerato "tasto di Stato".

Quindi, l'introduzione di questo pulsante prova a risolvere il problema della priorità data dai produttori a determinate tipologie di contenuto rispetto ad altre, mirando ad evitare che il digitale terrestre sia trascurato per motivi commerciali. Contemporaneamente, siamo testimoni di uno scenario competitivo nell'industria dello streaming, dove piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ e molti altri offrono alternative significative al digitale terrestre.