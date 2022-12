Cos'è la taurina che viene messa all'interno delle bevande energetiche?

Tutti, più o meno, conoscono la taurina, la sostanza che viene messa dalle aziende all'interno delle bevande energetiche più famose, ma cos'è e da dove viene? Prima di iniziare sfatiamo un mito: no, non proviene dal liquido seminale di toro come dicono le leggende urbane.

La taurina è un tipo di aminoacido presente in molti alimenti e viene prodotto nel fegato e si trova in alte concentrazioni nel cervello, nel cuore e nei muscoli. Si trova anche nella bile di molti animali, tra cui mucche e maiali, e talvolta viene estratta da queste fonti per essere utilizzata negli integratori alimentari e nelle bevande energetiche.

Le principali fonti di taurina sono gli alimenti di origine animale, come carne, pesce e latticini. Una dieta media fornisce circa 40 mg di taurina al giorno e viene prodotta artificialmente in un processo noto come "reazione di Mitsunobu". La taurina può avere benefici per le prestazioni atletiche (ma è anche utile per il mantenimento di una corretta idratazione e l'aiuto alla digestione attraverso la produzione di sali biliari, tra le tante cose).

Negli studi sugli animali, la taurina ha fatto lavorare i muscoli più duramente e più a lungo e ha migliorato la loro capacità di contrarsi e generare forza. Negli studi sull'uomo, la sostanza ha dimostrato di rimuovere i prodotti di scarto che portano all'affaticamento e provocano ustioni muscolari. La taurina viene spesso aggiunta alle bevande energetiche perché si ritiene che migliori gli effetti della caffeina (e spesso questi due elementi si trovano insieme).

Alcuni pensano che la taurina aiuti a bilanciare alcuni degli effetti negativi della caffeina e possa anche aiutare a migliorare la concentrazione e le prestazioni mentali. Certo, meglio assumerla con gli alimenti piuttosto che con le bevande energetiche.